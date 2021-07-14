Умерла Людмила Вязмитинова, поэтесса и литературный критик. Фото: Facebook Бориса Кутенкова

Умерла Людмила Вязмитинова, поэтесса и литературный критик. Ее не стало сегодня вечером на 71-м году жизни. Об этом в среду, 14 июля, сообщил журналист и литературовед Борис Кутенков на своей станице в социальной сети Facebook.

- Людмилы Вязмитиновой не стало сегодня в 19:15. Чуда не произошло, - сообщил он. Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что поэтесса была госпитализирована, однако причины не назывались .

Людмила Вязмитинова родилась 25 августа 1950 года, закончила Литературный институт имени Горького. За свою творческую карьеру она выпустила книги со стихотворениями «Пространство роста», «Монета», а также сборник эссе о современной литературе «Tempus deliberandi. Время для размышлений» в соавторстве с Андреем Цукановым.

Она также была литературным критиком и публиковала свои статьи в журналах «Новое литературное обозрение», «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов» и многих других.