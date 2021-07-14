Мэр Майами призвал власти США нанести удар по Кубе

Мэр Майами Фрэнсис Суарес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты должны нанести удар по охваченной народными протестами Кубе, чтобы свергнуть правительство острова Свободы, считает мэр Майами Фрэнсис Суарес. Он призвал президента США Джо Байдена рассмотреть такой способ давления на власти республики.

«Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение ко множеству других опций», - заявил Суарес в эфире телеканала Fox News.

Позже он рассказал газете Miami Herald, что ожидал звонка от главы Белого дома, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на Кубу.

Между тем, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег кубинские власти от применения силы по отношению к «мирным демонстрантам».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее губернатор Флориды Рон Десантис призвал американские компании предоставить кубинцам доступ в Сеть, поскольку власти Кубы, по его мнению, из-за массовых протестов в стране «отключили интернет» населению. Глава региона отметил, что в штате работают компании, у которых есть такие возможности.

До этого глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья обвинил США в причастности к организации протестов. По его словам, в беспорядках участвовали «лица с криминальным прошлым и маргиналы».