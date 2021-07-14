В России может на треть подорожать соль

Соль может подорожать на 32% Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В России прогнозируют подорожание соли на целую треть (32%). К этому может привести резкий рост спроса на полувагоны, который вызвал дефицит мощностей для производителей соли. Об этом говорится в письме исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова министру транспорта Виталию Савельеву.

«Значительный рост ставок на предоставление полувагонов однозначно приведет к росту стоимости продукции у конечных потребителей на 32% и внесет свой вклад в дальнейший рост инфляции в стране. Важно отметить, что логистические затраты составляют существенную долю в себестоимости конечной продукции для категории «соль», - приводит текст документа ТАСС.

По данным РЖД, как отмечают авторы письма, в конце марта 2021 года на сети железных дорог наблюдался значительный профицит парка полувагонов. Общее количество полувагонов рабочего парка составило 577 737 единиц – при том, что потребность рынка составляет 430-450 тысяч единиц. Однако за последние три месяца спрос на предоставление подвижного состава (полувагонов) вырос более чем на 40%, а предложение резко сократилось.

В письме также говорится, что соледобытчики жалуются на нехватку составов: собственники могут им предоставить почти в два раза меньше вагонов, чем необходимо производителям.