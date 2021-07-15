Спецпредставитель президента США по климату поговорил с Путиным по телефону

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри Фото: REUTERS

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время визита в Россию поговорил по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным, собеседники обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с климатическим кризисом. Об этом сообщила пресс-служба американского госдепартамента.

В пресс-релизе, в частности, отмечается, что Соединенным Штатам и России, по словам Керри, «предстоит сыграть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в это критическое десятилетие, стремясь к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, устраняя выбросы от угля и работая над решением климатических проблем, связанных с Арктикой».

«Спецпосланник Керри и президент Путин подчеркнули важность совместной работы России и США по целому ряду климатических проблем», - говорится в сообщении госдепа.

Как писал сайт kp.ru, на апрельском саммите по климату Владимир Путин призвал все страны совместно решать проблемы глобального климатического кризиса, а также заявил о готовности сотрудничать с иностранными компаниями, которые будут инвестировать в чистые технологии в России. Позже эта тема обсуждалась на июньской встрече Путина с Байденом в Женеве.

Напомним, встреча президентов двух стран в Женеве состоялась 16 июня. После саммита оба лидера государств пообщались с журналистами, и каждый из них представил свое видение итогов этих переговоров.

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