Из-за жары в России могут подорожать мороженое, прохладительные напитки и молочная продукция

Летом, особенно в жару, спрос на мороженое гораздо выше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за аномальной жары в России могут подорожать некоторые продукты – например, мороженое и прохладительные напитки, молочная продукция и замороженные полуфабрикаты, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

По его словам, цены могут вырасти на три категории товаров: пользующиеся повышенным спросом в зной, требующие определенной температуры при перевозке и хранении, а также продукция животноводства.

«В частности, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше, но когда лето такое жаркое, когда хочется потреблять этой продукции больше, зачастую баланс спроса и предложения переходит больше в спрос, и нарастить объемы производства довольно непросто», - пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Кроме того, из-за жары могут возникнуть трудности у производителей сливочного масла или замороженных полуфабрикатов, для хранения и перевозки которых «требуется банально больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов, чтобы поддерживать необходимую температуру». Это значит, что растет себестоимость продукции и, как следствие, производителям приходится повышать цены.

Кроме того, от зноя страдают не только люди, но и животные. Как пояснил Иван Федяков, они «начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои, масса животных, это естественным образом влечет за собой уменьшение производственных показателей и как следствие – рост цен на эту продукцию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 июля синоптики зафиксировали в Москве шестой температурный рекорд за последние три недели: столбики термометров на центральной метеостанции «ВДНХ» поднялись до отметки +34,1 градуса. До этого самым теплым днем 14 июля в столице было семь десятилетий назад – в 1951 году, тогда воздух тоже прогрелся до +34,1°C.

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