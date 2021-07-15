Компания Virgin Galactic 11 июля осуществила первый испытательный тестовый суборбитальный полет своего корабля Unity с экипажем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Virgin Galactic объявила розыгрыш двух билетов на коммерческий рейс в космос, сам полет запланирован на начало 2022 года. Заявки на участие принимаются до 1 сентября, а победителя этой космической лотереи обещают объявить в конце месяца, 29 сентября.

Любой желающий может принять участие в розыгрыше бесплатно, но если очень хочется повысить свои шансы на выигрыш, придется внести определенную плату. Чтобы претендент в списке участников отмечен две тысячи раз, нужно внести 100 долларов. По правилам, имя одного участника может быть внесено в списки до шести тысяч раз, ео это уже дороже. Отмечается, что собранные таким образом деньги будут пожертвованы некоммерческой организации Space For Humanity, которая занимается «расширением доступа к космосу».

«Победитель получит два места, одно для победителя и одно для гостя, которого выберет победитель», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте платформы для сбора средств Omaze.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 июля 2021 года миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон отправился в космос на первом туристическом корабле собственной компании VSS Unity. «КП» вела прямую онлайн-трансляцию полета.