Мэр Майами объяснил свои слова об ударе по Кубе

Мэр Майами Фрэнсис Суарез Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Майами Фрэнсис Суарез заявил, что говоря об ударах по Кубе, он не призывал к бомбардировке острова Свободы, а просто «привел в качестве примера» один из вариантов реакции американских властей на подобные ситуации в мире.

«Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, – авиаудары в Косово при администрации Клинтона», - сказал Суарез в интервью MSNBC.

По его словам, «люди в Майами чрезвычайно расстроены, и они хотят быть уверены, что администрация Байдена рассматривает все возможности».

«США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда без какого-либо реального вмешательства США», - пояснил Суарез.

Градоначальник добавил, что не настаивает на какой-то конкретной стратегии, поскольку он «не военный эксперт и не член армии», и не обладает данными или пониманием ситуации, какие есть у военных.

«Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят», - подытожил мэр Майами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что Соединенные Штаты должны нанести удар по охваченной народными протестами Кубе, чтобы свергнуть правительство соседней страны, призвав президента США Джо Байдена рассмотреть такой способ давления на власти республики.