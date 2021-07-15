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Общество15 июля 2021 3:54

Мошенники придумали новую схему обмана россиян со страховыми агентами

В Центробанке сказали, что специалисты уже знают об этом способе хищения денег
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Чаще всего злоумышленники представляются своим потенциальным жертвам сотрудниками банка или правоохранительных органов

Чаще всего злоумышленники представляются своим потенциальным жертвам сотрудниками банка или правоохранительных органов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенники добавили в одну из самых распространенных схем обмана доверчивых граждан новое звено. Теперь, когда они звонят своей потенциальной жертве под видом сотрудников службы безопасности банка, предлагают собеседнику обратиться к «страховому агенту», контакты которого якобы указаны в договоре. А уже тот убеждает «клиента» в необходимости перевести деньги на подставной счет из-за вымышленной «угрозы» его сбережениям.

Об этом газете «Известия» рассказали в компании по кибербезопасности DLBI, предупредив россиян о том, что услуги страхового агента в договоре не прописываются.

В Центробанке изданию сказали, что специалисты уже знают об этом способе хищения денег, и напомнили: сотрудники финансовых организаций никогда не просят своих клиентов переводить деньги на другие счета.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как телефонные мошенники выманили у 54-летней женщины 400 миллионов рублей, эта сумма стала рекордной по объему украденных средств у одного человека в нашей стране.