В Германии раскритиковали «газовый шантаж» Зеленского

Ключевой темой на переговорах Зеленского стал газопровод "Северный поток — 2", но добиться компенсаций ему не удалось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Германии были возмущены поведением президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Берлин, когда он во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель попытался добиться, чтобы власти страны или компенсировали Киеву потери от запуска газопровода «Северный поток – 2», или обеспечили прокачку таких объемов газа, чтобы Незалежная продолжала получать за это прибыль в размере двух – трех миллиардов долларов в год.

Меркель, разумеется, киевскому гостю отказала, а немцы в соцсетях обрушились на Зеленского с критикой за такой «газовый шантаж». В частности, они напомнили, что именно Украина в свое время несколько раз блокировала поставки российского газа в Европу из-за споров с Москвой и даже пользовалась голубым топливом, предназначенным для потребителей в европейских странах, что и стало причиной строительства трубопровода по дну Балтийского моря.

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