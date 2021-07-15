CNN: В США хотят создать чрезвычайную линию связи Вашингтона с Пекином

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президентская администрация Джозефа Байдена рассматривает возможность создания чрезвычайной линии связи с руководством Китая, чтобы глава Белого дома или его ближайшие помощники при экстренной необходимости могли позвонить либо передать срочное сообщение лично председателю КНР Си Цзиньпину или его помощникам, передает телеканал CNN.

По словам его источников, такая линия связи, в частности, могла бы очень пригодиться, когда речь идет о неожиданных перемещениях войск или кибератаках. Отмечается, что подобная система связи с китайскими военными существует в Пентагоне, однако пока неизвестно, согласится ли с этой идеей официальный Пекин.

Дело в том, что, как рассказали собеседники CNN, американцы пока не спрашивали мнения китайского руководства по этому поводу, тема только обсуждается. По информации телеканала, в Вашингтоне утверждают, что китайская сторона часто не отвечает вовремя на срочные запросы США, а создание дополнительного канала экстренной связи в администрации Байдена рассматривают как один из шагов для снижения риска конфликта с Китаем.