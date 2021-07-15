Последние новости на утро 15 июля 2021: Роструд разъяснил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса

«КП» – о последних новостях на утро 15 июля 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости на утро 15 июля 2021 года. Работодатели из ряда сфер будут обязаны отстранять своих сотрудников от работы без сохранения зарплаты, если они отказывается от вакцинации против коронавируса, и при этом не могут подтвердить медицинские противопоказания документально – то есть, справкой от врача. Вернуться он рабочее место непривитые от COVID-19 сотрудники смогут или после того, как сделают прививку, или в неопределенном будущем, когда закончится пандемия. Об этом говорится в письме Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обещание США эвакуировать из Афганистана местных жителей, которые помогали американским военным, привела цитату сатирика Михаила Жванецкого: «Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок».

Выступая в Женеве на заседании комитета Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир сейчас находится в начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции.

К слову, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что из-за распространения новых штаммов коронавируса в России стали тяжело болеть COVID-19 даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.