Эксперт по фондовому рынку назвал доллар лучшей валютой для сбережений в ближайшие 6-12 месяцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений в ближайшие 6-12 месяцев, указав на то, что сохраняющаяся долгое время высокая инфляция в США может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе и рубля.

Бабин напоминает, что накануне Министерство труда США сообщило об ускорившийся годовой инфляции в стране в прошлом месяце, которая теперь составляет 5,4 процента.

По словам специалиста, на сегодняшний день рубль устойчив за счет высоких цен на нефть и другое сырье, однако другие валюты снизились по отношению к доллару, «потому что инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС».

Как заявляет эксперт, инфляция в США продолжит оставаться на высоком уровне, что в итоге может привести к сильному снижению валют развивающихся стран к доллару.

«Если рубль покажет опережающие темпы ослабления вместе с развивающимися валютами, которые наиболее чувствительны к изменению глобальных денежно-кредитных условий. Соответственно, в перспективе доллар остается более предпочтительной валютой для хранения сбережений», - приводит РИА Новости объяснение специалиста.

Напомним, Минтруд США заявил, что годовая инфляция ускорилась до максимума с 2008 года, а показатель базовой инфляции в годовом выражении стал самым высоким с ноября 1991 года. Согласно приведенным данным, потребительские цены в июне 2021 года выросли на 0,9 процентов по сравнению с маем.