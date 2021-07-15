Российские истребители сопроводили стратегические бомбардировщики США над водами Берингова моря

В четверг, 15 июля, две пары российских истребителей МиГ-31 и Су-35 поднимался в воздух, чтобы сопроводить стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов Военно-воздушных сил Соединённых Штатов, которые приблизились к российским границам над акваторией Берингова моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

Как отмечается, нарушения российских границ допущено не было. Весь полет российских самолетов прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.