Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика15 июля 2021 8:27

Российские истребители сопроводили стратегические бомбардировщики США над водами Берингова моря

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В четверг, 15 июля, две пары российских истребителей МиГ-31 и Су-35 поднимался в воздух, чтобы сопроводить стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов Военно-воздушных сил Соединённых Штатов, которые приблизились к российским границам над акваторией Берингова моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

Как отмечается, нарушения российских границ допущено не было. Весь полет российских самолетов прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.