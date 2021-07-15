Ученый назвал регионы, где из-за изменения климата повысился риск наводнений Фото: REUTERS

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский прогнозируется, что в будущем погодные аномалии в мире будут фиксироваться все чаще. Летом температура будет превышать климатические нормы, а межсезонье и зима станут более теплыми.

Потепление вызывает изменение в структуре дождей. Месячная норма осадков почти не изменилась, но если в 60-70-х годах на обложные дожди приходилось 60%, а 40% на ливневые, то теперь наоборот. В 80-е годы ситуация начала меняться и теперь ливней стало выпадать больше.

- Количество осадков по итогам месяца не меняется, но при этом в один день может вылиться месячная норма, создавая угрозу наводнения. А потом на 25 дней устанавливается жара — это риск засухи, - говорит ученый в беседе с «Известиями».

Из-за глобального потепления воздух становится более теплым и влажным. Конвективная неустойчивость атмосферы растет, моря становятся теплее. Это вызывает порой рекордные дожди и подтопления некоторых регионов. Летом 2021 года чрезмерное количество осадков выпало в Крыму и Сочи. Улицы городов ушли под воду.

- В 2012 году было наводнение в Крымске. В тот момент через регион проходил циклон, который вызвал страшное наводнение. Если бы он шел над холодным морем, с показателями температуры 1970-х годов, таких сильных ливней не было бы, - делится эксперт.

По прогнозам ученого, риски подобных конвективных явлений выше в некоторых регионах страны. Со временем городские ливневки перестанут справляться с количеством осадков.

- В частности, в южных регионах, средней полосе России, на юге Сибири и Дальнего Востока. К сильным дождям стоит готовиться. Надо усовершенствовать ливневки в городах, не строить здания в поймах рек, - заключил Чернокульский.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в середине июля в России.

- В Европейской части страны будет на восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере, - цитирует слова синоптика Пятый канал.

Пока в этих регионах стоит жара, в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края наоборот похолодает на 3-4 градуса.