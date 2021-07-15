В Минздраве спрогнозировали сроки появления коммерческих вытрезвителей в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже осенью 2021 года в России могут открыться коммерческие вытрезвители. Сейчас документ, регламентирующий работу данных учреждений, находится на этапе согласований. Минюст может заверить экспертизу документа в третьем квартале текущего года.

1 января 2021 года вступили в силу два Федеральных закона, отрегулировавших систему медицинских вытрезвителей. Теперь данные учреждения будет работать по-новому.

- Порядок уже подготовлен и согласован всеми федеральными органами. Документ проходит экспертизу в Министерстве юстиции. После чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале, - комментирует «Известиям» заместитель министра здравоохранения Олег Сагалай.

Замминистра поделился, что в документе прописаны требования к оснащению вытрезвителей. В каждом из них обязательно должен быть открыт медицинский кабинет. Медики будут контролировать состояние здоровья «постояльцев». Личные вещи людей должны храниться в специальных камерах, чтобы ничего не пропадало. Помимо этого, рекомендовано оснастить палаты душевыми и туалетными комнатами.

По данным депутатов Госдумы, инициировавших новый закон, ежегодно из-за алкогольного опьянения в России гибнет свыше 50 тыс. человек, из них замерзают на улице около 10 тыс.

Эксперты видят плюсы в затее с вытрезвителями, но признают, что реализация идеи обойдется в копеечку. Если не учитывать частные инвестиции, то в среднем на содержание этих учреждений во всех регионах госбюджет должен будет тратить порядка 1 млрд рублей. Такую сумму авторы законопроекта получили, изучив расходы на оставшиеся вытрезвители за 2018 год. Тогда на содержание 21 учреждения в семи регионах страны ушло чуть более 120 млн на 65 тыс. постояльцев.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев утвердил правила, в соответствии с которыми нетрезвых россиян и гостей страны будут доставляться в вытрезвители и отделы полиции.

Полицейским разрешат забирать пьяных с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения. Из домов пьяных можно забирать в том случае, если они угрожают другим людям или портя имущество. Также потребуется письменное заявление сожителей, сообщает телеканал "360".