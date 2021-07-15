Путин: Конституция РФ убедительно доказала свою эффективность

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Принятая почти тридцать лет назад, 12 декабря 1993 года, Конституция Россия убедительно доказала свою эффективность. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин, отметив, что конституционные изменения прошлого года стали ответом на современные вызовы.

«Это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ. Он обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, где отмечается, что ещё «многие десятилетия» главный закон страны будет оставаться «надёжным правовым фундаментом» государства.

Как отмечается, внесенные в 2020 годом изменяя стали «достойным ответом» на вызовы, а также «выражением общих устремлений и надежд», которые были связанны с настоящим и будущим страны.

Уточняется, что при подготовке поправок в Конституцию был не только учтён мировой опыт и современные тенденции конституционного права, но и состоялась широкая дискуссия, «в ходе которой были систематизированы и обобщены ключевые инициативы наших граждан, по сути, главных авторов, творцов изменений» главного закона страны.

Напомним, ранее российский лидер заявил, что поправка в Конституцию должны на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы развития страны. По его словам, смысл изменений состоит «в исторической преемственности, моральных ценностях, надежных социальных гарантиях».