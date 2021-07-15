Российские пилоты попросили допустить в РФ иностранные вакцины от коронавируса

Российские пилоты попросили правительство допустить в РФ иностранные вакцины от коронавируса Фото: Иван ВИСЛОВ

Шереметьевский союз летного состава (ШСЛС) обратился к председателю правительства России Михаила Мишустина с призывом разрешить использование в стране иностранных вакцин от коронавируса.

Как объяснил глава профсоюза Игорь Дельдюжов, российские препараты от COVID-19 пока не одобрены Всемирной организацией здравоохранения, поэтому при международных перелетах пилоты вынуждены постоянно сдавать ПЦР-тесты. В письме к Мишустину он отметил, что это серьезно затрудняет работу экипажей и попросил «ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», передают «Ведомости».

По мнению членов ШСЛС, допуск иностранных вакцин позволит в том числе ускорить возобновление авиасообщения со многими странами.

Как писал сайт kp.ru, ранее Росавиация обязала авиакомпании проводить тестирование пилотов и бортпроводников на наличие коронавирусной инфекции каждые трое суток.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что некоторые иностранные фармкомпании подали заявку на регистрацию своих прививок в России.