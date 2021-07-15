Роскачество нашло в кефире трех марок кишечные палочки Фото: Евгения ГУСЕВА

Роскачество провело экспертизу кефиров семи торговых марок, по результатам которой в продукте трех брендов были обнаружены кишечные палочки.

В некачественном кефире помимо бактерий группы кишечной палочки эксперты организации нашли плесень и выявили нарушения в маркировке товара. Кроме того, продукт этих брендов имел невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации или простокваши и малое количество дрожжей на конец срока годности, сообщается на сайте Роскачества.

«Экспертиза кефира показала интересные результаты: кефира среднего качества среди исследованных напитков нет. Кефир либо безупречен, либо его нельзя пить», – говорится в заключении организации.

Отмечается, что в этот раз в кефире не обнаружили крахмала и растительных жиров. Тем самым «фальшивый кефир остался в прошлом, констатировали эксперты.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня 2021 Роскачество обнаружило среди продающегося в российских магазинах поддельный квас.