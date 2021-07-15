Пушков назвал пропагандой заявления о планах Трампа совершить госпереворот

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Сенатор Алексей Пушков назвал пропагандой заявления телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение отрывки из готовящейся к выходу книги журналистов газеты Washington Post, согласно которым высокопоставленные американские генералы опасались, что экс-президент США Дональд Трамп попытается совершить переворот после проигранных в ноябре 2020 года выборов.

В книге «Я один могу исправить это» журналистов Кэрол Леонниг и Филипа Ракера говорится о последнем годе пребывания Трампа на посту президент США. Как отмечается, опасаясь попытки переворота, были запланированы некоторые способы остановить американского лидера. Этими планами занимался председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли вместе с другими высшими официальными лицами. Своим помощникам генерал заявлял, что попытка не удастся.

«Вы не можете сделать это без военных, ЦРУ и ФБР. Мы парни с оружием», - приводит канал слова Милли.

Авторы книги отмечают, что Милли считал Трампа классическим авторитарным лидером, «которому нечего терять», а попытку переворота он сравнивал с поджогом Рейхстага.

По мнению Пушкова, все эти заявления пропаганда и «лишний повод пополоскать в грязной воде имя Трампа»

«Если не понимать, что это пустая, лишенная подлинного содержания пропаганда, то такого рода заявления можно принять за глупость …. Новость ни о чем, но по сути - еще один целенаправленный фейк, в которых купается американская политика», - заявляет сенатор.