Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВМС США над Тихим океаном Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВМС США над акваторией Тихого океана, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

В четверг, 15 июля, средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской границе цель. Для ее опознавания в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет патрульной авиации Boeing P-8 Poseidon, используемый американским военно-морским флотом.

Российский истребитель вернулся на аэродром после разворота патрульного самолета США, на дав ему нарушить границу. Как отметили в Минобороны РФ, полет МиГ-31 был выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

Отметим, это уже второй подобный случай за день. Как писал сайт kp.ru, в четверг, 15 июля, две пары российских истребителей МиГ-31 и Су-35 поднимались в воздух, чтобы сопроводить стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, приблизившихся к российским границам над акваторией Берингова моря.