В России от коронавируса за сутки умер 791 человек

С начала эпидемии жертвами инфекции в стране стали 146 069 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России врачи зарегистрировали еще 791 летальный исход из-за последствий коронавирусной инфекции, что стало новым максимальным показателем за весь период пандемии в стране. Таким образом, всего с начала эпидемии жертвами инфекции на российской территории стали 146 069 человек. Такие данные во четверг, 14 июля, привел Оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Как писал ранее сайт kp.ru, за минувшие сутки в стране выявили 25 293 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией во всех 85 регионах страны. Таким образом, по состоянию на четверг, 14 июля, общее число инфицированных коронавирусом за весь период пандемии в России возросло до 5 882 295 человек.

Кроме того, согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа полностью выздоровели еще 21 493 человека, а всего с начала пандемии - 5 278 976 пациентов.