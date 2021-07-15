В России 15 июля 2021 выявлено 25 293 случая заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России выявлено 25 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее число заболевших достигло 5 882 295человек, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах страны, у 3 016 пациентов (11,9%) болезнь протекала без клинических проявлений. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве – там за сутки заразились 7 855 человек. На втором месте по числу новых заражений Санкт-Петербург, где зарегистрировали 1 926 случаев, третье место у Московской области – 1 876 случаев.

Кроме того, за минувшие сутки в России от коронавируса скончался 791 пациент, за весь период пандемии в стране умерли 146 069 человек. Также 15 июля 2021 были выписаны по выздоровлению 21 493 пациента. Общее число выздоровевших достигло 5 278 976 человек.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России выявили 23 827случая заражения COVID-19, скончались от заболевания 786 пациентов.