Депутат Милонов предложил новый способ формирования футбольной сборной

Милонов предложил изменить способ формирования состава сборной по футболу Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изменить способ формирования состава футбольной сборной России. По мнению политика, кандидатов следует искать в непрофессиональных командах и лигах по всей стране. Свое предложение Милонов направил на имя министра спорта Олега Матыцина.

Парламентарий отметил, что после итогов Евро-2020 многие российские болельщики сходятся на том, что алгоритм отбора игроков в национальную сборную и система их тренировки не соответствуют футбольному потенциалу страны.

«В данной связи прошу вас изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг. Возможно, что целесообразным будет провести общероссийский отбор игроков путём проведения отдельного чемпионата. Набрав новую команду из талантов, мы сумеем подготовить сильную сборную к очередному чемпионату Европы и занять заслуженное первое место», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, на чемпионате Европы 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы В и не смогла пройти в плей-офф. После такого результата главный тренер команды Вячеслав Черчесов был уволен. Такое решение было принято Российским футбольным союзом, передает телеканал «360».

Эту новость прокомментировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, высказал предположение, что Черчесов «найдет себя в хорошей команде», пишет ФАН.