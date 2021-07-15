Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на 2 миллиарда рублей Фото: соцсети

Федеральная таможенная служба России выявила контрабанду 80 тысяч тонн нефти на Украину.

Танкер Altai, перевозивший по документам сырье из Новороссийска в итальянский порт Аугуста, после выхода из российских вод направился в украинский порт Южный, где и была выгружена нефть. Выяснилось, что капитан танкера получил задание от британской компании-оператора перевезти нефть на Украину, не разглашая сведения о получателе груза, сообщается на сайте ФТС.

Уточняется, что стоимость контрабандной нефти составляет более двух миллиардов рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 на Кубани таможенники выявили контрабанду ценных пород древесины на 25 миллионов рублей.

До этого в Иркутской области выявили контрабанду леса в Китай на сумму миллиарда.