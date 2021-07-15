Суд ЕС поддержал позицию Польши ограничить мощность газопровода OPAL на 50% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский суд юстиции поддержал требование Варшавы ограничить на 50 процентов мощность газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Апелляцию Берлина была отклонена. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в четверг, 15 июля.

Как отмечается, в сообщении «на основании принципа энергетической солидарности» суд Евросоюза считает обоснованным постановление от сентября 2019 года по иску Польши, которое ограничивало пропускную способность OPAL на 50 процентов.

Германия подала апелляцию на решение Европейского суда юстиции 1 октября 2020 года. В марте суд опубликовал позицию генерального адвоката Кампос Санчес-Бордона, который, в частности, говорил о том, что принцип европейской солидарности имеет не символическое, а юридическое значение и сам по себе может являться основанием для вынесения судебных решений в спорных случаях. По его словам, на этом основании апелляция Берлина должна быть отклонена.