Экономист перечислил способы, как уберечь себя от переплат по кредитам Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко перечислил правила, которым нужно следовать при оформлении кредитов, чтобы уберечь себя от переплат. У каждого вида кредитования свои тонкости, но ни один договор нельзя подписывать, не узнав полную стоимость кредита. Эта сумма должна быть указана в договоре.

Не стоит сравнивать процентные ставки банков, нужно судить именно по полной стоимости кредита. Тогда станет ясно, сколько денег придется вернуть банку.

Чаще всего россияне оформляют потребительские кредиты. Первое что нужно сделать – это зайти на сайт ЦБ и посмотреть полную стоимость кредита по выбранному продукту.

- На сайте ведомств будут указаны процентные ставки для кредитов. Нужно сравнить заявленную ставку в договоре с ПСК, который указан на сайте Центробанка, - говорит эксперт.

Лучше отказаться от всякого рода страховок, так как это дополнительные расходы. В разряд ненужных трат так же можно отнести различные комиссии: за ведение счета, годовое обслуживание карты и тд.

Чаше всего недобросовестные кредиторы пытаются убедить клиента, что со страховкой выше вероятность одобрения кредита. Однако, по мнению эксперта, это не более чем уловка, как правило, страховка вообще не привязана к договору займа.

- Обычно страховую сумму включают в стоимость кредитного продукта. При оформлении займа сроком на пять лет стоимость страховки может достигать 20% стоимость кредита. Соглашаться на эти условия не надо, — подчеркнул экономист в беседе с NEWS.ru.

Кредитные карты – еще один популярный продукт у россиян. Оформляя пластик нужно внимательно прочитать все условия, которые написаны в договоре мелким шрифтом.

Часто под звездочками и в дополнениях к договору скрыты важные условия, согласно которым клиенту придется нести дополнительные расходы.

Эксперт напомнил, что банку невыгодно бесплатно делиться деньгами с клиентом. Его задача подсадить человека на текущие платежи с процентами, заманить, к примеру, увеличением лимита кредитования. Так что беспроцентный период по кредитным картам не так выгоден, как кажется.

К тому же, нужно помнить, что проценты по кредитным картам заметно выше, чем по другим потребительским кредитам.