Губернатор Амурской области Василий Орлов: «На ремонт объектов здравоохранения в этом году выделены беспрецедентные суммы»

Губернатор Василий Орлов рассказал о ремонте и строительстве медучреждений в Амурской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурская область продолжает модернизировать и обновлять медицинские учреждения. По словам губернатора региона Василия Орлова, на ремонт поликлиник и больниц в этом году выделяется больше средств, чем в предыдущие годы. Сейчас капитальный ремонт идет в 34 медучреждениях Приамурья.

- На ремонты объектов здравоохранения в этом году выделены беспрецедентные суммы, - подчеркнула Василий Орлов. - Помимо непосредственно строительных работ, в медучреждениях идет обновление оборудования, монтируют современные инженерные системы, «умные регистратуры», процесс работы автоматизируют.

До конца года работы будут завершены в трех детских поликлиниках - в Зее, Райчихинске и Благовещенске. Ремонт в поликлинике в Зее выполнен на 31 %, в Райчихинске — на 34 %. На следующей неделе начнутся работы в участковой больнице в селе Волково Благовещенского района. На ее реконструкцию областной бюджет выделил 27 миллионов рублей, работы планируют завершить к ноябрю. А в сентябре капремонт начнется во взрослой поликлинике №2 в Благовещенске и медучреждениях в Тамбовке. Фасад детской поликлиники в Тынде приведут в порядок к концу августа. Идет подготовка конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта зданий двух поликлиник и стационара в селе Новокиевский Увал Мазановского района.

Глава региона отметил, что в населенных пунктах, где сейчас не хватает медицинской помощи, будут построены новые медучреждения.

- Кроме ремонта будем строить новые медучреждения там, где это необходимо. В Поярково строительство новой поликлиники начинается уже в этом году, возведение медучреждения в Чигирях запланировано в 2024 году. Необходимость модернизации объектов здравоохранения области назрела давно. Пора решить этот вопрос. Люди должны получать качественную медицинскую помощь без задержек, в комфортных условиях и вне зависимости от места жительства, - подчеркнул Василий Орлов.

Региональный Минстрой контролирует ход ремонтных работ во всех медучреждениях, а также оказывает помощь в подготовке конкурсной документации. При строительстве объектов используются дизайн-проекты, согласованных специалистами Центра развития территорий.

Кроме того, до 2025 года в Амурской области будут построены 13 фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебных амбулатории. Строительство ФАПов финансируется по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области». Два фельдшерско-акушерских пункта - в селах Черняво и Чалганы Магдагачинского района - появятся уже в этом году.