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Здоровье15 июля 2021 12:28

На Украине испортили почти 9,5 тысячи доз вакцины Pfizer

Препараты неправильно транспортировали
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине испортили 9,5 тысячи доз вакцины Pfizer

На Украине испортили 9,5 тысячи доз вакцины Pfizer

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Харькове из-за несоблюдения температурных норм пришли в негодность почти 9,5 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции Comirnaty, производства Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает департамент здравоохранения Харьковской облгосадминистрации.

Как уточняется, еще 30 июня госпредприятие «Укрмедпоставка» доставило КП «Харьковский областной аптечный склад» 21 600 доз вакцины от коронавируса. При приеме нарушения заметили в двух контейнерах с 9 360 дозами препарата.

Департамент сообщил о произошедшем в Министерство здравоохранения Украины, после чего вакцины были перемещены в зону карантина и позже возвращены поставщику.

В департаменте здравоохранения ОГА заявляют, что препараты с нарушением транспортировки не были взяты на учет и не использовались для вакцинации в Харьковской области. В ведомстве также пообещали не использовать просроченные вакцины и препараты.

Напомним, ранее на заводе Johnson & Johnson в США разработчики испортили 15 млн доз вакцины от COVID-19. Причиной стала ошибка при смешивании ингредиентов препарата.