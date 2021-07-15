Япония ужесточила требования для прибывающих из Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японские власти ужесточила ограничения для прибывающих в страну из Москвы. Новые требования связаны с распространением в российской столице мутации штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность», сообщает МИД Японии.

Теперь для всех въезжающих из Москвы необходимо будет пройти шестидневный карантин в медицинском учреждении или отеле. Ранее этот срок составлял три дня. ПЦР-тест на COVID-19 необходимо сдавать на третий и шестой день карантина, передает ТАСС.

Новые требования вступят в силу с 18 июля.

В начале июля 2021 Япония ужесточила меры на въезд из 41 страны и региона, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Напомним, в Токио в связи с коронавирусной инфекцией введен режим чрезвычайной ситуации. Сайт kp.ru писал, что запрещено делать спортсменам и болельщикам на Олимпиаде-2020.

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