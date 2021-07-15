Кремль – о зарубежных вакцинах от коронавируса в России: У нас своих хватает

В Кремле заявили, что России хватает своих вакцин от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва не обсуждает вопрос о допуске иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок, поскольку в РФ достаточно собственных препаратов, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эта тема пока не обсуждается. В России своих вакцин хватает», – заявил представитель Кремля журналистам.

Как писал сайт kp.ru, ранее Шереметьевский союз летного состава (ШСЛС) обратился к председателю правительства России Михаила Мишустина с призывом разрешить использование в стране иностранных вакцин от коронавируса.

В организации рассказали, что российские препараты от COVID-19 пока не одобрены Всемирной организацией здравоохранения, поэтому при международных перелетах пилоты вынуждены постоянно сдавать ПЦР-тесты.

Сайт kp.ru писал, какие иностранные вакцины от коронавирусной инфекции могут появиться в России и когда.