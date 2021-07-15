Песков: Сроки нового саммита Нормандского формата до сих пор не обозначены

Сроки нового саммита стран «нормандской четверки» до сих пор не обозначены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что все участники «нормандского формата» поддерживают проведение встречи, однако «конкретных прикидок по срокам пока нет».

Ранее Песков заявил, что главной причиной серьезной паузы в работе «нормандской четверки» стало невыполнение договоренностей со стороны украинских властей.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что «нормандский формат» остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на востоке Украины.

Как писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник, 12 июля, заявил о необходимости оказывать давление на РФ по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе для проведения встречи лидеров «нормандской четверки».