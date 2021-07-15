Песков: в регионах необходимо обновить парк самолётов во избежание катастроф

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парк региональных самолетов в России весьма стар и остро нуждается в обновлении во избежание катастроф. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщил представитель Кремля, президент России Владимир Путин в четверг, 15 июля, проведет встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, с которым обсудит, в том числе, подготовку международного авиакосмического салона «МАКС».

Песков уточнил, что встреча со гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации и совещание по развитию авиастроительной отрасли не связано с произошедшим накануне крушением самолета АН-26 на Камчатке. Он заявил, что будут обсуждаться перспективные планы развития отрасли, потребность в увеличении объемов производства.

«Это развитие нашего отечественного авиастроения. Все больше и больше отечественных машин поступают в парк авиакомпаний наших», - заявил пресс-секретарь, признав, что региональный парк авиакомпаний весьма старый и «здесь налицо острая потребность в новых машинах».

Напомним, самолет Ан-26 перестал выходить на связь в районе села Паланы при снижении для посадки 6 июля. На борту воздушного судна находились 28 человек, из них шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. Спасатели подтвердили, что все находившиеся на борту погибли.