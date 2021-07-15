«Почта России» получила бессрочную лицензию на оптовую торговлю лекарствами Фото: Почта России

Федеральная служба надзора в сфере здравоохранения выдала «Почте России» бессрочную лицензию на оптовую торговлю лекарственными препаратами.

Разрешение позволяет организации также хранить и перевозить лекарства, используя логистический центр во Внуково, оказывая услуги торговым площадкам, продающим фармпрепараты. С этого склада «Почта России» планирует осуществлять доставку лекарств в аптеки, больницы и дистрибьюторам, сообщается на сайте компании.

Как говорится в сообщении, бессрочная оптовая лицензия подтверждает соответствие «Почты России» требованиям международного стандарта GDP. Логистический центр во Внуково имеет зоны хранения с поддержанием температурных режимов от +2 до +25 градусов, холодильные и морозильные камеры, системы вентиляции и кондиционирования. Также компания приняла на работу сотрудников с высшим фармацевтическим образованием, отметили в «Почте России».

Помимо прочего, компания намерена открыть лицензированные сортировочные центры для хранения препаратов в каждом городе с населением свыше 500 тысяч человек. Сеть складов позволит осуществлять быструю доставку лекарств по всей стране, заявил заместитель гендиректора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

В мае 2021 Росздравнадзор выдал «Почте России» разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами.