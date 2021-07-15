Песков назвал ситуацию с дорогами в омском селе, где жители обратились к Меркель, недопустимой халатностью

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимой халатностью местных властей ситуацию с дорогами в омском селе Верхний Карбуш, жители которого ранее записали обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь им с ремонтом дорог.

«В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. Они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», - заявил представитель Кремля.

Песков выразил уверенность в том, что теперь власти обратят на внимание проблему дорог и решат это.

Напомним, июне стало известно, что жители деревни Верхний Карбуш в Омской области, где в основном проживают русские немцы, записали видеообращение к главе немецкого правительства с призывом помочь им отремонтировать дорогу. В четверг, 15 июля, они получили ответ из Германии, где говорилось, что немецкая сторона ничем не сможет помочь в этой проблеме.