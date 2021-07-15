Песков сообщил о мерах поддержки Белоруссии на фоне западных санкций

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко российскому правительству были даны поручения о проработке мер по поддержки Минска на фоне западных санкций. Об этом в четверг, 15 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, вопросы поддержки Белоруссии на фоне таких удушающих санкций, они фигурировали на повестке дня. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане», - заявил представитель Кремля.

Напомним, встреча двух лидеров состоялась 13 июля. Как писал сайт kp.ru, Путин отметил, что несмотря на все введенные в отношении республики санкции, Белоруссия продолжает обслуживать все кредиты и сокращает внешний долг. По его словам, Минск остается для Москвы надежным партнером в сфере экономики, указав на рост товарооборота.

В свою очередь белорусский президент заявил, что Белоруссии удается держаться в условиях санкций благодаря связям с Россией, добавив, что Минск выдержит все экономические ограничения.