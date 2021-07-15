Россия призывает США не вмешиваться во внутренние дела Кубы

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва призывает Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Кубы, а также дать кубинцам возможность самим решить свою судьбу, и отменить блокаду на фоне сложной ситуации на острове. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы призываем Вашингтон встать, наконец, на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от "двойного дна" в политике. Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу», - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что если США действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят чем-то помочь простым жителям страны, то «начинать надо себя – с того, чтобы отменить блокаду, изначально отвергаемую всем мировым сообществом». Как заявляет Захарова, США пытаются применить по отношению к Кубе сценарий «цветной революции».

«Логика здесь проста. Она уже многократно апробировалась ... Сначала применительно к ним вводятся санкции, создаются или привносятся извне искусственные, но отягощающие социально-экономическую ситуацию проблемы», - сообщает она

Напомним, накануне мэр Майами Фрэнсис Суарез заявил, что Соединенные Штаты должны нанести удар по охваченной народными протестами Кубе, чтобы свергнуть правительство островного государства. Глава города призвал президента США Джо Байдена рассмотреть такой способ давления на власти республики. Позже градоначальник заявил, что говоря об ударах по Кубе, он не призывал к бомбардировке острова Свободы, а просто «привел в качестве примера» один из вариантов реакции американских властей на подобные ситуации в мире.