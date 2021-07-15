Глава Роспотребнадзора: Чтобы успеть за штаммом «Дельта», необходимо привить больше людей в стране

Анна Попова: Чтобы успеть за штаммом «Дельта», необходимо привить больше людей в стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не успевает за развитием индийского штамма коронавируса «Дельта», поскольку процент вакцинированных в стране еще низкий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Так как мы не успеваем за штаммом, должны будем увеличить количество иммунного населения в стране, для того чтобы в зиму, в сезон коронавируса войти абсолютно защищенными… Сегодня понятно, что чем больше в популяции защищенных, тем меньше шансов заболеть», – рассказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам главы ведомства, если бы россияне с самого начала пандемии соблюдали все предписания Роспотребнадзора, а также не относились скептически к вакцинации, то Россия обеспечила бы «должный результат». Она отметила, что для защиты населения стране нужно «скорректировать подходы» к вакцинации.

Как писал сайт kp.ru, ранее Попова призвала привить от коронавирусной инфекции все населении России, отметив, что только таким образом можно стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.