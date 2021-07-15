Глава Роспотребнадзора объяснила необходимость соблюдать все ограничения привитым россиянам

Попова объяснила необходимость соблюдать все ограничения привитым россиянам Фото: Евгения ГУСЕВА

Риск заразиться коронавирусной инфекцией существует даже у тех, кто уже переболел ей, поэтому им также необходимо соблюдать меры эпидемиологической безопасности, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Обязательно нужно соблюдать. Риск заболеть все равно есть, хоть он и минимальный. И эти правила обязательны для всех на сегодняшний период», – сообщила она в эфире радио «Комсомольская правда».

Как отметила глава Роспотребнадзора, соблюдение перчаточно-масочного режима и других мер безопасности необходимо до тех пор, пока в стране не будет сформирован популяционный иммунитет.

Как писал сайт kp.ru, ранее Попова сообщила, что в России среди привитых от коронавируса заболевают два человека из трехсот.

Глава Роспотребнадзора также заявляла, что россияне, которые возвращаются в РФ с штаммом коронавируса «Дельта», привозят его из Европы, Соединенных Штатов и с Мальдив.