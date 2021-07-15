Россияне стали обращать больше внимания на эстетику дачных участков Фото: Артем КИЛЬКИН

Во многих российских регионах отмечен рост спроса на товары для дачи и садовые принадлежности. Об этом сообщают эксперты AliExpress, которые сравнили покупки россиян в июне 2021 года с аналогичным периодом прошлого года.

Как выяснилось, в Новосибирске, Казани и Калининграде заказов в этой категории стало в два раза больше, а в среднем по стране продажи выросли в 1,5 раза. Отмечается, что в дачном рейтинге лидируют товары для полива и ирригации, продукты для борьбы с вредителями, садовый декор, горшки и кашпо, а также удобрения.

По данным специалистов, жители России в текущем году обращают больше внимания на эстетику дачи. В июне россияне покупали оригинальные уличные цветочные горшки, контейнеры для рассады, камни для садового декора и миниатюрные фонтаны на солнечной батарее.

Кроме того, граждане хотят автоматизировать работу на даче, и все чаще покупают вращающиеся насадки для распыления воды, автоматические таймеры полива, гидропонные системы, ультразвуковые отпугиватели насекомых и опрыскиватели.

Напомним, ранее аналитики сообщали, что за три недели апреля 2021 года спрос на благоустройство садов, огородов и участков в России вырос на 56 процентов по сравнению с прошлым годом. Как отмечали специалисты, активнее всего благоустраивают сады и огороды жители юга России.