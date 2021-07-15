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Авто15 июля 2021 15:01

Автоэксперт оценил идею снизить стоимость ОСАГО за добровольное прохождение ТО

Игорь Моржаретто поддержат инициативу МВД
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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МВД предложило снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр

МВД предложило снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр

Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто поддержал предложение МВД снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно пройдут техосмотр.

«Это хорошее предложение... Должен быть, с одной стороны, какой-то пряник, а с другой стороны — какой-то кнутик. Вот если они появятся, то система будет продолжать жить и развиваться. Если человек идёт проходить техосмотр и не просто для себя это делает, потому что я буду спокойнее спать, если буду уверен в техническом состоянии своего автомобиля, но ещё я за это получу, скажем, 5% скидки на покупку ОСАГО», — цитирует эксперта RT.

Также Моржаретто отметил необходимость ввести санкционные меры для тех, кто проходить ТО не захочет. В частности, эксперт напомнил, что в правилах есть большой список неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена в целях безопасности.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников заявило том, что в России можно было би снизить ставку транспортного налога и стоимость полиса ОСАГО для тех водителей, которые решат добровольно походить техосмотр, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что на развитие дорожного движения в Московской области выделено более 3,3 миллиарда рублей. Глава регионального Минтранса сообщил, что до конца года планируется провести работы на двух сотнях опасных поворотов, а также построить 320 километров тротуаров и обустроить безопасные остановки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».