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Общество15 июля 2021 15:18

На Кубани более 3,5 тысяч пострадавших из-за непогоды жителей уже получили единовременные выплаты

Выплачено более 116 млн рублей, всего же на эти цели из резервного фонда региона выделено 445 млн
Павел ЧЕРНЫШОВ
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«С 12 июля мы стали выплачивать средства жителям, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости, - отметил глава региона. - Единовременную материальную и финансовую помощь уже получили более 3,5 тысяч человек. Выплатили более 116 млн. Всего же мы заложили 445 млн рублей из резервного фонда. Это сумма получена по итогам подворовых обходов».

Жители, зарегистрированные в пострадавшем частном доме и проживающие в нем, получают по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. В случае частичной утраты имущества – по 50 тысяч рублей, при полной – по 100 тысяч рублей.

На сегодня средства выплатили 3598 жителям: в Горячем Ключе – 615 человек, в Туапсинском районе –1031, в Северском – 503, в Славянском районе, Горячем Ключе, Геленджике и Сочи перечислены средства по всем предоставленным документам.

Напомним, режим ЧС из-за подтоплений ввели в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском, Славянском и Северском районах, где за несколько часов выпало до двух месячных норм осадков. Сильнее всего пострадали прибрежные города.