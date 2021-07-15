Лидер партии «Яблоко» попросил Путина ввести двухнедельные выходные из-за коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков предложил ввести в России двухнедельные выходные в связи с распространением коронавируса. С такой просьбой он обратился к президенту страны Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе партии.

Как передает ТАСС, Рыбаков призывает «срочно ввести оплачиваемые нерабочие дни» сроком на две недели с возможностью продления еще на неделю. Таким образом, считает лидер партии, можно будет сохранить жизни и здоровье людей.

Кроме того, председатель «Яблока» предлагает компенсировать работодателям расходы по заработной плате и налоговым и страховым взносам за счет средств Фонда национального благосостояния. Компенсацию сотрудникам, вынужденным отправиться в двухнедельный отпуск, предложено компенсировать в размере минимум половины средней месячной зарплаты.

Рыбаков также призвал принять программы поддержки самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса и независимых работников культурной сферы. Эти программы должны предусматривать полное покрытие арендных расходов и частичные компенсации выпадающих доходов, считает политик.

Как писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что сейчас нет необходимости в более жестких ограничительных мерах и локдауне из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, в России 15 июля 2021 выявлено 25 293 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии общее число заболевших достигло 5 882 295человек.