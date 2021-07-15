Депутат Афонский прокомментировал инициативу отмены в России обязательного ТО

В Госдуме назвали условие отмены в России обязательного техосмотра Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Инициатива МВД по отмене в России обязательного техосмотра возможна, но только в случае развития гибкой страховой системы. Такие мнение выразил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«В случае принятия такого решения, я считаю, должна быть гибкая политика страховых компаний. Контролирующую функцию, безусловно, государство на себя должно брать, и станции технического осмотра строить новые необходимые, чтобы эта услуга была доступа и комфортна на станции технического осмотра. Поэтому должна быть предусмотрена гибкая страховая политика с тем, чтобы застраховать в том числе третьих лиц в случае возникновения страхового случая или ДТП», —— цитирует политика Газета.ru.

Напомним, ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил о том, что МВД России предлагает отменить в России обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам. Также в ведомстве предложили поощрять тех водителей, которые будут проходить ТО добровольно. К примеру, для них может быть снижена стоимость полиса ОСАГО или уменьшена ставка транспортного налога.