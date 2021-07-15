Белорусскую писательницу Светлану Алексиевич задержали в аэропорту Берлина

Писательницу Светлану Алексиевич задержали в берлинском аэропорту Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Известную писательницу из Белоруссии Светлану Алексиевич задержали в берлинском аэропорту. Об этом сообщает "КП-Беларусь" со ссылкой на польскую писательницу Ольгу Токарчук.

По ее словам, Алексиевич должна была прилететь в польский Вроцлав до полуночи 14 июля, но была задержана в аэропорту Берлина. Разрешение на вылет Алексиевич получила только после обыска личных вещей. Но к тому моменту самолет уже улетел.

Как рассказала сама Алексиевич, затруднения произошли во время регистрации багажа. Сотрудники аэропорта проверили ее сумку несколько раз, после чего сообщили, что полиция проведет дополнительную проверку.

- Женщину-полицейского мы ждали около получаса. Она была вежлива, но к сумке даже не подошла, указав на мою сумку, сказала, что там бомба! Я сказала, что они сумасшедшие, — рассказала писательница.

По словам Алексиевич, в сумке ничего не нашли и отпустили ее. При этом сотрудники аэропорта даже не извинились. Позже писательницу доставили во Вроцлав.

В прошлом году Алексиевич рассказала, что ей поступают звонки с неизвестных номеров, а в двери квартиры кто-то звонит. Как рассказала писательница, ее предупреждали, что у ее дома стоят "два бусика без номеров и куча тихарей".