Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Эстонии объявило российского дипломата персоной нон грата.

В четверг, 15 июля, ведомство вызвало посла России в Таллине Александра Петрова, чтобы сообщить ему о решении выслать дипломата из страны. Эстония выслала россиянина в ответ на аналогичный шаг России в отношении своего консула в Санкт-Петербурге, уточняется на сайте эстонского МИД.

«Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему вызывает сожаление тот факт, что Россия заняла недружественную позицию в своих отношениях с Европейским союзом», – сказано в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, 6 июля 2021 сотрудники Федеральной службы безопасности задержали эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, когда тот получал секретные материалы. Отмечалось, что к нему будут применены меры, предусмотренные международным правом, поскольку подобные действия не совместимы с дипломатическим статусом. В среду, 7 июля, Лятте объявили персоной нон-грата.

В Министерстве иностранных дел Эстонии назвали задержание своего консула «провокацией», а также заявили, что ожидают от Москвы официальных разъяснений в связи с задержанием своего консула.