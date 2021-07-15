Диетолог Минздрава объяснил, почему в рацион солдат нужно включать сало, чеснок и баранки Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян поддержал министра обороны Сергея Шойгу после его претензий к питанию солдат. Во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону министр проинспектировал один из гарнизонов мотострелковой дивизии и остался недоволен системой питания военнослужащих.

Шойгу отметил, что в рационе должно быть и сало, и чеснок и баранки.

По мнению диетолога, такой набор продуктов может обеспечить потребности организма в энергии и укрепить иммунитет.

- Несколько кусочков сала — это концентрат энергии, это жир, легкоусвояемый и немедленный источник энергии. Чеснок обладает бактерицидным действием, особенно в период гриппа, - комментирует NEWS.ru диетолог.

Баранки же станут вкусным дополнением к трапезе. А вот опасаться, что мучной продукт поспособствует набору лишнего веса не стоит.

- Баранки не будут есть гроздями, а несколько баранок — вкусно, с чаем одно удовольствие, - заключил эксперт.