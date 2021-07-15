Нигерия зарегистрировала «Спутник V» Фото: REUTERS

Нигерия одобрила применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Африканская страна стала 68-м государством, зарегистрировавшим препарат, сообщила Российский фонд прямых инвестиций.

Отметим, что Нигерия анимает первое место по численности населения в Африке. Сейчас там проживает более 200 миллионов человек.

Как писал сайт kp.ru, ранее Киргизия зарегистрировала однокомпонентную российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».

Тем временем власти Гватемалы обратились за возвратом денег, выплаченных за российскую препарат от коронавирусной инфекции «Спутник V» из-за недостаточных объемов поставок вакцины в страну.

В РФПИ сообщили, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории Евросоюза осенью текущего года.