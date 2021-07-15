Работу "Проект Медиа"* признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной работу "Проект Медиа"* в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральная прокуратура признала работу НПО "Проект Медиа"* нежелательной в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- По результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc.* ("Проект Медиа"*) (США), — говорится в сообщении.

Ведомство посчитало, что деятельность организации угрожает "конституционному строю и безопасности" России. Данную информацию передают в Министерство юстиции, ведомство должно будет включить организацию в соответствующий список.

Ранее генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность четырех иностранных неправительственных организаций, в числе которых "Фонд Ходорковского"*. В результате проверок было установлено, что деятельность этих НПО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ