Слуцкий: Проблемы Кубы вызваны в первую очередь санкциями США

Слуцкий заявил. что проблемы Кубы вызваны в первую очередь санкциями США Фото: Евгения ГУСЕВА

Социально-экономические проблемы Кубы связаны, прежде всего, санкциями Соединенных Штатов, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Экономика кубинского государства десятилетиями находится под жесточайшим прессингом в связи с введенным еще в прошлом веке американским торговым эмбарго. Несмотря на все это Куба выстояла и продолжает развиваться. Любые социально-экономические проблемы Кубы вызваны в первую очередь действующими против нее санкциями», – написал парламентарий в Telegram.

Как отметил Слуцкий, заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон пересмотрит политику в отношении Гаваны в связи с происходящими на Кубе событиями, являются «верхом цинизма и политической безответственности». Депутат напомнил, что США уже пытались смягчить давление на островное государство при Бараке Обаме, однако эти усилия были заблокированы американским Конгрессом. Новые попытки сменить курс в отношении Кубы будут провальными, уверен парламентарий.

Напомним, накануне мэр Майами Фрэнсис Суарез заявил, что Соединенные Штаты должны нанести удар по охваченной народными протестами Кубе, чтобы свергнуть правительство островного государства. Глава города призвал президента США Джо Байдена рассмотреть такой способ давления на власти республики. Позже градоначальник заявил, что говоря об ударах по Кубе, он не призывал к бомбардировке острова Свободы, а просто «привел в качестве примера» один из вариантов реакции американских властей на подобные ситуации в мире.

Как писал сайт kp.ru, Россия призвала США не вмешиваться во внутренние дела Кубы.