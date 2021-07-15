В Самарской области получит новую жизнь уникальный санаторий «Сергиевские минеральные воды»

Санаторий является уникальным и имеет богатую историю. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 15 июля провел совещание, посвященное развитию «Сергиевских минеральных вод». Уникальный санаторий является одной из старейших здравниц в стране и вопрос о его улучшении сегодня очень уникален.

Глава региона заявил, что главная задача — создание комфортных условий для всех, кто приезжает на этот курорт отдыхать и лечиться. В порядок планируют привести инфраструктуру, благоустроена будет территория вокруг. И это не случайно, медицинский туризм — одно из приоритетных направлений в развитии региона.

Именно при участии Дмитрия Азарова три года назад материально-техническая база «Сергиевских минеральных вод» наконец-то начала обновляться. До этого оборудование там не меняли. Поселок Серноводск, где расположилось учреждение, также облагораживают.

Начальник управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия ЧС ФБМА России Михаил Ратманов сообщил, что в капремонт санатория ежегодно вкладывает от 50 до 100 млн рублей. Новое уникальное оборудование сюда поступит уже в сентябре 2021 года. До конца года отремонтируют еще 20 номеров.

— После проведенного ремонта все очень достойно выглядит. И я хочу за это поблагодарить руководство санатория и ФМБА. Понятно, что это только первый шаг. Уверен, что в дальнейшем в тесном сотрудничестве мы в полной мере не только восстановим, но и преумножим возможности Сергиевских минеральных вод, — выразил уверенность Дмитрий Азаров.

Губернатор обратил внимания, что для работ на участке будут привлекаться частные инвестиции. Самарская область — лидер в стране по реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства.

Интересно, что первые сведения о Сергиевских источниках относятся к началу 18 века. В 1703 году Петр I высочайшей грамотой повел устроить завод по добыче серы. Известно, что уже с тех времен местные жители пользовались источниками для лечения различных болезней. Официальное открытие санатория состоялось в 1833 году. Санаторно-курортное лечение здесь осуществляется и по сей день. В период пандемии на базе «Сергиевских минеральных вод» прошли реабилитацию сотни жителей губернии.